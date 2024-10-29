Командир окремого батальйону ТрО розповів про своє бачення того, як має відбуватися набір військовослужбовців у ЗСУ.

Україна має перейти на контрактну модель служби в армії замість мобілізаційного процесу, щоб був відповідний високий рівень оплати та підготовки, вважає командир окремого батальйону ТрО ЗСУ Володимир "Макс" Максимов.

Це дасть змогу виховати справжніх професіоналів, які краще виконуватимуть свою роботу, зазначив він в інтерв'ю "Укрінформ".

"Вони повинні розуміти, що буде після того, як вони звільняться з армії. І має бути відповідальність покладена також на них, тому що коли ти одягнув військову форму і поводишся неналежно, теж маєш за це все відповідати", - розповів Максимов.

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За словами військовослужбовця, в Україні має працювати інститут військових, щоб усі громадяни виявляли до них повагу і щоб усі розуміли, що "без цих людей не буде нічого". "Макс" також заявив, що українська армія "величезними кроками" почала змінюватися з 2014 року. Він, зокрема, був одним із тих, хто впроваджував стандарти НАТО в Національній гвардії.

"Ми були, можливо, і першою бригадою в Україні, яка наймала інструкторів. Ми переводили людей зі Збройних сил, з будь-яких відомчих військ, які хотіли це все впроваджувати. Ми вводили свої неписані правила поводження зі зброєю, правила тренування. Рекрутинг, яким тепер усі починають займатися, ми робили ще у 2016 році", - підкреслив Максимов.

В інтерв'ю командир додав, що відтоді вони запрошували сержантський корпус зі США та інструктори з Ізраїлю, щоб продемонструвати українським військовослужбовцям, як відбувається відбір новобранців, навчання, проходження стресових ситацій. Така практика, за його словами, "подарувала" кілька Героїв України, які досі воюють у різних підрозділах.

Максимов вважає, що в таких процесах занадто багато тих, хто критикує, але тих, хто взявся б за впровадження стандартів НАТО в ЗСУ з 2014 року, - набагато менше.

"За останні два роки змінилося все дуже швидко, тому що війна має свій темп. Ти встигаєш, реагуєш на зміни, на події. Сьогодні - дрони, завтра - арта, післязавтра - танки, там механічні вже засоби спостереження і на пультах дрони, які їздять, стріляють, мінують... Тобто з цим потрібно йти в ногу, і воно в нас виходить, слава Богу", - визнав він.

Процес мобілізації в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні хочуть продовжити воєнний стан і мобілізацію. Якщо їх ухвалять, термін дії буде продовжено до 7 лютого 2025 року.

Крім того, репер-воїн Ярмак висловився про мобілізацію в Україні.

"Я не підтримую загрібання на вулиці. Я все ж таки впевнений, що діалог дає набагато кращі результати. Приклад цього - як це відбувається в Силах безпілотних систем", - зазначає він.

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