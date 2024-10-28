Дію воєнного стану в Україні пропонують продовжити з 10 листопада терміном на 90 діб.

У ВР зареєстровано президентські законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації.

Йдеться про відповідні законопроєкт №№12151 та 12152, тексти яких опубліковано на сайті парламенту.

Так, законопроєкт №12151 передбачається продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05:30 10 листопада строком на 90 діб.

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Журналісти зазначили, що законопроєкт №12152 передбачається продовжити з 10 листопада термін проведення загальної мобілізації на 90 діб:

Таким чином, як випливає із законопроєкту, обидва ці терміни пропонується продовжити до 7 лютого 2025 року.

Новини України про мобілізацію та воєнний стан - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 23 липня ВР проголосувала за продовження строку дії воєнного стану в Україні до 9 листопада. Парламентом також було продовжено на 90 днів загальну мобілізацію.

Це було вже 12 голосування в парламенті України за продовження воєнного стану та мобілізації. 7 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

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