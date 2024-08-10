Черногоренко: Міноборони перетворить 'Резерв+' в онлайн-ТЦК

Частину послуг планують реалізувати восени, іншу через певний час.

Міністерство оборони України має намір перетворити застосунок "Резерв+" в онлайн-ТЦК. Зокрема, в межах застосунку планують реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на ВЛК, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у коментарі УНН.

"Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн-рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей та студентів. Взагалі в нас ідея в тому, щоб зробити "Резерв+" онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК можна було отримати через "Резерв+", - розповіла Черногоренко.

Чиновниця додала, що частину послуг планують реалізувати восени, іншу через певний час.

Відео дня

Застосунок "Резерв+": остані новини

Як писав УНІАН, раніше Міністерство оборони України повідомляло, що цифрова копія військово-облікового документа з 18 червня має однакову юридичну силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку "Резерв+".

У Міноборони нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

Вас також можуть зацікавити новини: