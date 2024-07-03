Застосунок "Резерв+" має функцію показувати підтвердження того, що обліікові дані справді було актуалізовано.

Після оновлення облікових даних в додатку "Резерв+" в електронному військово-обліковому документі має відображатися мітка часу, яка підтверджує зроблене. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Важливо зазначити, що після оновлення даних в електронному військово-обліковому документі відображається мітка часу, що підтверджує факт оновлення даних громадянином і свідчить про виконане зобов’язання", - наголосила вона.

При цьому зазначила, що якщо громадянин перебуває за кордоном і має дату уточнення даних, то це означає, що обов'язок виконано.

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Черногоренко зазначила, що вже додали до "Резерв+" функцію виправлення даних онлайн, де громадяни можуть повідомити про помилки в прізвищі, імені та по батькові чи в реєстраційному номері облікової картки платника податків (РНОКПП).

"У майбутньому ми додамо опцію виправлення і інших даних онлайн", - додала вона.

Застосунок "Резерв+": остані новини

Як писав УНІАН, раніше Міністерство оборони України повідомляло, що цифрова копія військово-облікового документа з 18 червня має однакову юридичну силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку "Резерв+".

У Міноборони нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

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