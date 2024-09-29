Брак інформації про повноваження ТЦК часто стає причиною непорозумінь.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виконують надзвичайно важливі функції в системі оборони України, водночас брак інформації щодо їхніх повноважень часто стає причиною непорозумінь. Про це в коментарі РБК-Україна сказав адвокат Сергій Савинський.

За його словами, ТЦК і СП в Україні під час війни уповноважені, зокрема, виконувати рішення призовних комісій щодо направлення громадян України для проходження базової військової служби - за сприяння місцевих держадміністрацій та виконавчих органів міських рад.

Також до компетенції комісій входить взаємодія з місцевими держадміністраціями з питань залучення громадян на військову службу та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби.

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Крім того, ТЦК і СП ведуть військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів, а також облік громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, ветеранів війни і військової служби та інших осіб, які мають право на пенсійне забезпечення згідно із законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Юрист також назвав інші повноваження, які мають ТЦК і СП:

ознайомлення громадян України з їхніми правами та обов'язками - під час взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби, призову на військову службу та проходження зборів, а Центральне управління та регіональні органи СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів України - під час призову на військову службу та проходження зборів;

оформлення та видача військово-облікових документів призовникам, військовозобов'язаним і резервістам;

взаємодія з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування - з питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

проведення агітації, відбору, вивчення, оформлення документів кандидатів на військову службу за контрактом (зокрема осіб офіцерського складу) та їх направлення до військових частин, навчальних військових частин (центрів);

оповіщення та призов громадян (крім військовозобов'язаних і резервістів СБУ та розвідувальних органів) - на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву), на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку);

виявлення та попередній відбір кандидатів для направлення до вступу на навчання у вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

надання інформації командирам військових частин про військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку, з метою відбору громадян для проходження служби у військовому резерві та військової служби за контрактом;

розроблення планів проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, удосконалення системи оповіщення, збору та постачання зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території;

ведення на відповідній території обліку підприємств, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань, а також обліку людських і транспортних ресурсів, призначених для задоволення потреб оборони держави;

контроль за проведенням на підприємствах, у навчальних закладах роботи з ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

розгляд звернень військовослужбовців, працівників і членів їхніх сімей, а також громадян з питань, що належать до компетенції ТЦК і СП;

ведення прийому громадян, які звертаються із зазначених питань, видача необхідних довідок та інших документів;

ведення обліку осіб, звільнених з військової служби із ЗСУ в запас або у відставку, які проживають на відповідній території, - для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

видача довідок громадянам про проходження військової служби, зокрема про період участі в бойових діях (для врахування до стажу);

вивчення питань потреби в комплектуванні штатних посад ТЦК і СП військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками, а також внесення пропозицій щодо їх підготовки та підвищення кваліфікації, проведення роботи з персоналом;

звернення до Національної поліції або її територіальних підрозділів - щодо надання відомостей стосовно призовників про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості;

звернення до органів Національної поліції (в установленому законом порядку) - щодо доставлення до ТЦК та СП осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (передбачені статтями 210 та 210-1 КУпАП);

розгляд справ (цілодобово під час проведення мобілізації та/або в період воєнного стану) про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень - відповідно і з дотриманням КУпАП.

Діяльність ТЦК і СП: останні новини

ТЦК і СП можуть стати непотрібними в Україні. Про це заявив підполковник, старший офіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар.

За його словами, демобілізація в Україні залежить від якості мобілізаційних заходів і, якщо здійснити кілька кроків, то можна ліквідувати Територіальні центри комплектування та соцпідтримки.

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