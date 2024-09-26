Наголошується, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.

Відстрочка від мобілізації оформлюється виключно особисто. Заяви на її оформлення подавати через адвоката, рідних чи поштою не можна, наголосив начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

"Хочу звернути увагу на формулюванні – особисто. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось – не через рідних, не через адвокатів, не через пошту. Це не звернення, яке відповідно до Закону України "Про звернення громадян" може бути усним чи письмовим. До того ж, письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто", – наводяться слова офіцера на сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook.

За його словами, до ТЦК та СП Полтавської області дійсно надходять заяви на оформлення відстрочок від призову за мобілізацією поштою, зокрема електронною. Проте всі заявники отримують відповідь, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року військовозобов’язані подають заяву на ім’я голови комісії ТЦК та СП особисто.

Відео дня

"Подібні відповіді отримують і адвокати на свої запити", – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.

Відстрочка від мобілізації: ви могли це пропустити

Відстрочки від мобілізації в Україні діятимуть до 9 листопада 2024 року, коли набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації. Таку заяву зробив начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін.

За його словами, тоді чоловіки або заново оформлюватимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр.

Вас також можуть зацікавити новини: