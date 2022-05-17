Від сплати оренди звільнено фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану.

Кабінет міністрів до кінця 2022 року звільнив від сплати орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна, чинними на 24 лютого, фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану.

Про це у Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, також до кінця року звільнено від сплати орендної плати осіб, які використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції.

До 30 вересня 2022 року звільнено від орендної плати орендарів, які використовують державне майно на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей і міста Києва, а також в закладах культури і освіти, якщо об'єкт оренди було передано в оренду на погодинній основі.

Крім цього, до 30 травня звільнено від орендної плати орендарів, які використовують державне майно на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей, а також продовжено дію договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких завершується у період дії воєнного стану, на період дії воєнного стану та чотири місяці з дати його припинення чи скасування тощо.

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