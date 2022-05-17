Всього в Україні пройшло три хвилі помилувань.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії з українських в'язниць звільнили 363 людини, які висловили бажання на фронті захищати Україну від окупантів. Після закінчення війни помилуваних не повертатимуть у в'язниці.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, всього в Україні пройшло три хвилі помилувань.

"363 людини звільнили з місць позбавлення волі. Такому звільненню передувала тривала процедура оцінки", - розповів Малюська.

Він додав, що випускали тільки тих, хто не повинен становити небезпеки для суспільства і хто дійсно буде задіяний в обороні. При цьому кілька людей спочатку написали заяви, а потім відмовилися служити:

"Це були поодинокі випадки. Всі інші опинилися у лавах ЗСУ або територіальної оборони та захищають нашу державу".

"Як правило, це стосувалося тих осіб, термін відбування покарання яких був на завершальному етапі. Тому повертати їх назад немає сенсу, оскільки вони точно втратили суспільну небезпеку", – додав Малюська.

Також міністр зазначив, що четверта хвиля помилувань поки не очікується, адже відповідних запитів від ЗСУ не надходило.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти та зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни.

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