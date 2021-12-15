Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду.

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", якими скасовано обмеження щодо кількості дітей, за якими "муніципальна няня" може здійснювати догляд.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду.

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Також передбачено, що "муніципальна няня" — це послуга, що надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною віком до трьох років, яка потребує додаткового догляду; двома і більше дітьми віком до трьох років; дитиною віком до трьох років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Нагадаємо, ідея з муніципальною нянею з'явилася в Україні у 2019 році. Тоді Кабінет міністрів запровадив виплати компенсацій за найм няні в розмірі близько 1500 грн щомісяця до досягнення дитиною 3-річного віку.

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Автор: Леся Лещенко