Українцям з дітьми дадуть грошей на нянь: нові подробиці

100 тис. сімей в Україні можуть скористатися послугою "муніципальна няня", на це планується виділити 2 млрд грн з держбюджету.

З 1 січня 2019 року українським сім'ям будуть частково відшкодовувати з держбюджету витрати на нянь з догляду за дитиною до 3 років. Щомісячна сума компенсації складе 1692 грн.

Як будуть працювати "муніципальні няні" і що необхідно для отримання компенсації, розповів "Обозревателю" начальник Головного територіального управління юстиції Києва Станіслав Куценко.

За його словами, "муніципальні" няні – це ті ж няні, яких наймають батьки за договором для догляду за дитиною до трирічного віку.

"Сімейна пара може сама обрати няню, з якою вона хоче укласти договір. Немає нянь, які надаються міською владою, оскільки немає реєстру та списку. Ця няня може бути просто фізичною особою або фізичною особою-підприємцем – немає обмежень, яку няню батьки оберуть – головне, щоб няня дивилася за дитиною", - пояснив чиновник.

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Куценко повідомив, що компенсація за няньку буде відбуватися в кінці року. Для цього до договору і декларації, які батьки мають подати в Державну фіскальну службу, необхідно додавати чеки або інші розрахункові документи, які підтверджують, що відбувалася щомісячна оплата.

Представник Мін'юсту повідомив, що 100 тис. сімей в Україні можуть скористатися цією послугою, на це планується виділити 2 млрд грн з держбюджету.

"Звичайно, ми розуміємо, що на ринку зараз вартість послуг нянь вища. Але добре, що хоча б частково буде компенсація від держави... Коли подавався бюджет, Мінсоцполітики та уряд розраховували, скільки може бути на цю послугу виділено. У відповідності з цим розраховувалася компенсація", - зазначив він.

Також Куценко розвіяв низку чуток щодо "муніципальних нянь".

"Може виникнути питання – чи отримають право на няню ті, хто перебуває вдома? Отримають. Мати може перебувати вдома в декретній відпустці, але при цьому няню теж можна наймати. Наприклад, хтось у молодому віці стає мамою і розуміє, що їй потрібна допомога", - повідомив чиновник.

"Зараз чутки в інтернеті розходяться, що не буде декретних коштів, не можна буде залишатися в декреті, якщо няню наймаєш. Це все міфи, цього не буде. Планується, що навіть перебуваючи на роботі чи вдома в декретній відпустці, можна наймати няню, декретні кошти виплачуються в кінці року можна отримати компенсацію", - додав він.