До кінця року «Пакунки малюка» отримають не менш як 100 тисяч українок

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, набір пакунка переглядатиметься з огляду на побажання батьків.

До кінця року «Пакунки малюка» отримають не менш як 100 тис. українок.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Головна ідея полягає в тому, щоб підтримати народжуваність в Україні. Українців має ставати більше. Але для цього маємо створити належні умови - підтримку материнства, яка з перших годин є дуже корисною. Будемо розвивати ці ініціативи надалі", - сказав Гройсман.

За його словами, до кінця року «Пакунки малюка» отримають не менш як 100 тис. українок, а набір пакунка переглядатися з огляду на побажання батьків.

Глава уряду також звернувся до місцевих органів влади з проханням координувати роботу і забезпечити виконання ініціативи на місцях.

Гройсман нагадав, що з січня 2019 року стартує програма державної підтримки сімей з дітьми «Муніципальна няня», згідно з якою держава відшкодовуватиме батькам частину коштів за оплату праці нянь.

"Таким чином, батьки зможуть працювати і мати послугу по догляду за дитиною, а няні – офіційне працевлаштування", - йдеться в повідомленні.

«Пакунок малюка» – це дитячий набір із 25 необхідних товарів, в тому числі підгузки, засоби по догляду, дитяча косметика та одяг.

З вересня поточного року «Пакунки малюка» отримали вже 71 тис. 870 дітей, що становить майже 99% від загальної кількості народжених в цей період. У Києві пакунки отримали понад 6,6 тис. дітей.