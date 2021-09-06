Чоловік обладнав власну сонячну електростанцію, але зареєстрував її як 100 окремих домогосподарств. Це дозволило йому продавати електроенергію без отримання ліцензії і за спрощеною процедурою.

Служба безпеки України викрила механізм розкрадання коштів при виробництві електроенергії в Черкаській області.

Як повідомляє прес-центр СБУ, місцевий підприємець обладнав власну сонячну електростанцію, але зареєстрував її як 100 окремих домогосподарств. Це дозволило йому продавати електроенергію без отримання ліцензії і за спрощеною процедурою.

За оцінками фахівців, орієнтовна сума збитків від його діяльності становить близько 40 млн грн.

Слідство встановило, що зловмисник організував протиправний механізм у 2019 році. Він скористався нормою у законодавстві, яка дозволяє кожному громадянину виробляти власну "зелену" електроенергію і продавати її державі. Втім, приватне домогосподарство не може мати потужність понад 30 кВт. Якщо потужність вище – треба оформлювати додаткові дозволи, проходити перевірки і отримувати платню за іншим тарифом.

"Тому зловмисник вирішив обійти законодавство і замість реєстрації одного великого підприємства вирішив продавати електроенергію від імені 100 приватних домогосподарств. При цьому електрогенеруючі установки, що належать вказаній особі, розміщені на земельних ділянках, де відсутні житлові чи інші будівлі, що суперечить вимогам нормативних актів у сфері енергетики і свідчить про використання такого об’єкту в промислових масштабах під виглядом великої кількості приватних домогосподарств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така схема дозволила без отримання ліцензії, за спрощеною процедурою протягом 2019-2020 років отримувати кошти за "зеленим" тарифом.

Читайте такожВ СБУ заявили про загрозу вбивства Зеленського та збройної атаки на РадуКрім того, як встановили співробітники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зазначена ситуація негативно позначається на стабільності роботи енергосистеми України, а також погіршує якість постачання електроенергії споживачам області.

"Спільними діями СБУ та НКРЕКП забезпечено припинення розрахунків за вироблену електричну енергію на суму близько 1,5 млн грн щомісячно", - розповіли в СБУ.

Зараз вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності причетних осіб, додали у відомстві.

Автор: Тамара Отовська