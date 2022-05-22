Хлопчики місяць жили під російською окупацією, нині вони хочуть захищати своє село від ворога.

На Чернігівщині діти заснували "тероборону" та побудували блокпост. Хлопчики з Нової Басані прожили місяць під російською окупацією. Нині вони охороняють рідне село та уважно стежать, хто туди приїжджає.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Трійця хлопчиків побудувала блокпост, медпункт, імпровізовані казарми та навіть вирила окопи, з яких добре проглядаються головні шляхи. Чужий тут не проїде. Усім, хто їде через "блокпост", потрібно казати паролі: "паляниця, полуниця та Укрзалізниця".

На дорозі діти розставляють їжаків. Хлопчики власноруч зробили дерев'яних їжаків, а ще у них є металеві, проте це вже трофеї. Діти почали гратися у війну після того, як заглянули в очі справжній війні та окупації.

Матір одного з "тероборонівців" розповідає, що коли їхнє село уперше бомбили рашисти, її син стояв на ґанку та співав гімн України. Після деокупації Нових Басанів хлопчик загітував друзів піти в "тероборону".

До охорони своєї вулиці діти підійшли серйозно, вони навіть не знімають балаклави. Поруч з "блокпостом" у хлопчиків вже є польова кухня. Там вони готують собі їжу: печену картоплю, сало з хлібом, яйця.

У медпункті, який створили діти, є аптечка. Проте, кажуть хлопчики, поранених у них не було. Також "тероборонівці" мають свої сухпайки - консерви, горіхи, печиво, цукерки та навіть карти, у які вони планують грати, якщо буде нудно.

Допитливі діти обходять всі околиці та досліджують спалену російську техніку. Іноді хлопчики навіть знаходять те, що пропустили піротехніки. Коли діти бачать снаряди, вони одразу повідомляють про це у сільську раду.

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