Сценарист Тарас Боровок у перший же день повномасштабного російського вторгнення в Україну підписав контракт із ЗСУ.

Український сценарист Тарас Боровок розповів, як написав безперечний хіт війни – пісню "Байрактар", присвячену турецькому ударному безпілотнику.

"Мені з командування подзвонили та сказали: зараз, в цей момент, коли "Байрактари" рятують наші війська і зупиняють ворога на підході, можеш написати твір, яким можна сказати "спасибі" туркам за ударний безпілотник? Я сів і за 15 хвилин написав пісню "Байрактар", – розповів він "Обозревателю".

Тарас Боровок у перший же день повномасштабного російського вторгнення в Україну підписав контракт із ЗСУ.

Як відомо, його пісня "Байрактар" стала народним хітом з перших днів: на YouTube композиція стрімко набрала більше мільйона переглядів.

"Байрактар" – це історія, яка була і позитивною, і про військових, і об'єднувала суспільство – як цивільне, так і військове. Вона з'явилася у потрібний час та у потрібному місці", – пояснив Тарас Боровок популярність композиції.

Раніше повідомлялося, як переможці Євробачення 2022, група Kalush Orchestra показала емоційний кліп на свою хітову пісню Stefania, знятий у Бучі та Ірпені.

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