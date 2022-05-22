У низці населених пунктів Чернівської області порушено транспортне сполучення, попередили рятувальники.

Через підйом води у річках Дніпро та Десна у Чернігівській області затоплено декілька транспортних сполучень.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"Через підйом води у річках Дніпро та Десна спостерігається перевищення небезпечних відміток затоплення та порушення транспортного сполучення у низці населених пунктів Новгород-Сіверської, Коропської, Сосницької, Михайло-Коцюбинської, Менської та Ріпкинської територіальних громад", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ДСНС повідомляє, що наразі у Чернігівській області триває розмінування територій.

За добу групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС 25 разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів та виявили і вилучили 304 такі предмети. Всього з початку воєнних дій вилучено 24 тис. 068 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку вороги скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували й мирні населені пункти, зокрема, Чернігів.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко сказав, що обласному центру для відновлення житлового фонду після завданих супротивником ударів буде потрібно мінімум 14 мільярдів гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: