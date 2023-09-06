Зрадник вже упродовж кількох місяців виконував завдання ФСБ РФ, зокрема, доповідав про місця "прильотів", збирав дані про ЗСУ, об’єкти критичної інфраструктури, оборонпрому.

На Хмельниччині затримали інформатора ФСБ РФ, який вже упродовж кількох місяців виконував завдання російської спецслужби та збирав дані про рух техніки і ремонтні бази Збройних Сил України, розташування військових частин та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні, зокрема оборонпрому.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора України, посібником росіян виявився житель Славути.

За даними слідства, чоловік також повідомляв представникам держави-агресора про ворожі "прильоти".

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Усі відомості інформатор відправляв через один із месенджерів російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ. Чоловіка затримали під час спроби встановлення GPS-трекеру на опору мосту, через який проходить залізнична колія. У ході обшуку за місцем його проживання виявлено ноутбук, банківські картки та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Новини Хмельниччини

Як повідомляв УНІАН, водночас 10-річний хлопчик з Хмельниччини на подаровані на Дні народження 300 доларів придбав зарядний пристрій для ЗСУ. Він мав намір купити бронежилети, але коштів не вистачило, тому вирішив разом з батьками купити портативний зарядний пристрій.

Хмельниччина зазнала ракетного удару на День незалежності. Перед тим, 19 серпня, російські загарбники здійснили чергову атаку на Хмельницьку область: у кількох селах Хмельницького району 30 будинків пошкоджено вибуховою хвилею.

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