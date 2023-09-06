На Хмельниччині затримали інформатора ФСБ РФ, який вже упродовж кількох місяців виконував завдання російської спецслужби та збирав дані про рух техніки і ремонтні бази Збройних Сил України, розташування військових частин та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні, зокрема оборонпрому.
Як повідомили в Офісі генерального прокурора України, посібником росіян виявився житель Славути.
За даними слідства, чоловік також повідомляв представникам держави-агресора про ворожі "прильоти".
Усі відомості інформатор відправляв через один із месенджерів російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ. Чоловіка затримали під час спроби встановлення GPS-трекеру на опору мосту, через який проходить залізнична колія. У ході обшуку за місцем його проживання виявлено ноутбук, банківські картки та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Новини Хмельниччини
Як повідомляв УНІАН, водночас 10-річний хлопчик з Хмельниччини на подаровані на Дні народження 300 доларів придбав зарядний пристрій для ЗСУ. Він мав намір купити бронежилети, але коштів не вистачило, тому вирішив разом з батьками купити портативний зарядний пристрій.
Хмельниччина зазнала ракетного удару на День незалежності. Перед тим, 19 серпня, російські загарбники здійснили чергову атаку на Хмельницьку область: у кількох селах Хмельницького району 30 будинків пошкоджено вибуховою хвилею.