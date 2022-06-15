Коштів на купівлю бронежилета не вистачило, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій.

10-річний хлопчик Остап із Шепетівки, що на Хмельниччині, заощадив 300 доларів, щоб допомогти українським захисникам. Хлопець розповів, що ці кошти він збирав, щоб придбати портативний зарядний пристрій на сонячній батареї для зенітників.

Про це повідомили в повітряному командуванні "Захід".

"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають", – каже мама хлопчика - Наталя.

Жінка додала, що коштів на купівлю бронежилета не вистачило, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій. Це неабияк розчулило наших військових.

"Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде Україна завдяки таким дітям, як Остап", – зазначили військові.

Українські захисники наголосили, що Остап по-дитячому щиро тішиться своїми успіхами, але по-дорослому радіє своєму мужньому вчинку. Хлопець розказав, що дуже вірить в перемогу України і таким чином хотів допомогти та наблизити її.

Як повідомляв УНАН, 11 березня стало відомо, що колишня зв'язкова УПА віддала свою сукню з заслання на маскувальні сітки для ЗСУ. 91-річна жінка передала волонтерам свою сукню, на яку у Воркуті на засланні півроку збирала гроші, щоб із неї зробили маскувальну сітку для українських воїнів.

А 2 березня 82-річний чоловік на Буковині перерахував ЗСУ всі свої заощадження - 100 тис. грн і $10 тис. Після початку війни літній чоловік прийняв рішення підтримати українських військових, тому перерахував гроші на потреби армії.

Вас також можуть зацікавити новини: