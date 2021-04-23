Гірничо-металургійна компанія Метінвест стала стратегічним партнером національного проекту трансформації острова Хортиця.

23 квітня 2021 року в історико-культурному комплексі «Запорізька Січ» відбулося підписання Меморандуму між Міністерством культури та інформаційної політики України, Запорізькою обласною державною адміністрацією та комбінатом «Запоріжсталь» Групи Метінвест.

Меморандум закріпив консолідацію зусиль держави і бізнесу з комплексного відновлення Хортиці. Першим кроком до масштабного відродження Хортиці стане реконструкція Музею історії запорізького козацтва та кургану єдності на острові, яку планують виконати до 30-річчя річниці Незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба Метінвесту.

Генеральний директор Запоріжсталі Метінвесту Олександр Мироненко нагадав, що будівництво головного туристичного «магніту» Хортиці - історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» - колись профінансував і побудував «Запоріжсталь».

"Новий проект реконструкції - це новий етап співпраці бізнесу і держави. Ми відчуваємо особливий зв'язок з головною дестинацією Запоріжжя і прагнемо зробити її ще більш величною, привабливою і комфортною для мільйонів українців і гостей міста", - зазначив він.

Повідомляється, що проект реконструкції Національного заповідника "Хортиця" представляє повне оновлення острова з максимально дбайливою реконструкцією інфраструктури, зі збереженням природного балансу і біоценозу заповідника. Ключове завдання проекту-відновити і реконструювати існуючі об'єкти, повністю виключаючи нові забудови.

"Не сумніваюся, що цей проект стане прикладом успішного державно-приватного партнерства. Упевнений, що синергія роботи влади, великого бізнесу, залучення громадськості дасть результат, яким ми будемо пишатися. Але вважаю, що ключове поняття тут - відповідальність кожного з нас. Саме тому ми ініціювали проведення в Запоріжжі дискусійної платформи «Хортиця: видатна історія - велике майбутнє». Нам дуже важливо почути всі думки, зрозуміти їх і врахувати», - заявив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

Нагадаємо, у 2007 році «Запоріжсталь» повністю профінансував створення історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» на о.Хортиця, який відтворює образ козацької столиці та атмосферу часів козацтва і є єдиним збірним образом усіх Січей, що існували за старих часів. Тут зібрані найцікавіші елементи архітектури, культури, побуту та життя запорізьких козаків. При цьому Запоріжсталь Метінвесту також фінансував створення військової пушкарні, експозицій "Козацький табір", "Часи козацькі – Січі запорізькі", реконструкцію музейних студій заповідника та підводні археологічні експедиції з підйому з дна річки Дніпро артефактів для музею.

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Автор: Григорій Бондар