За даними журналістів, він раніше він раніше не був судимий.

В одному із сіл Золочівського району Львівської області пенсіонер займався незаконним збутом канабісу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Львівської прокуратури.

"Під процесуальним керівництвом прокурорів Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Золочівщини за фактами незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Так, за даними слідства, протягом січня 2022 року в одному із сіл Золочівського району пенсіонер займався незаконним збутом особливо небезпечного наркотику – канабісу.

За результатами проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено значну кількість наркотичної речовини рослинного походження та грошові кошти.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомили журналістам у прокуратурі, 78-річному пенсіонерові вже висунули офіційні звинувачення, а суд відправив чоловіка під домашній арешт. У разі доведення вини, йому загрожує від шести до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, у Харкові жінка викрала пенсіонерку заради трикімнатної квартири.

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