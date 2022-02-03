Зловмисниця позбавила волі 74-річну самотню харків'янку і готувала документи для продажу нерухомості.

У Харкові поліцейські затримали жінку, яка викрала пенсіонерку та збиралася заволодіти її квартирою.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

"Зловмисниця незаконно позбавила волі 74-річну самотню харків'янку і готувала документи для продажу нерухомості. Злагоджені дії правоохоронців завадили правопорушниці втілити свій злочинний намір", - йдеться в повідомленні.

Про те, що невідомі особи намагаються заволодіти трикімнатною квартирою жінки похилого віку, правоохоронці дізналися наприкінці січня. Поліцейські з'ясували, що 53-річна зловмисниця увійшла в довіру до літньої жінки, аби реалізувати кримінальну схему збагачення.

"Користуючись самотністю пенсіонерки й тим, що вона майже не підтримує зв'язків з родиною, під приводом догляду зловмисниця вивезла потерпілу з квартири до іншого місця та почала готувати документи на продаж чужої нерухомості. 2 лютого в ході здійснення оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисниці, а також місце, де вона незаконно переховувала пенсіонерку", - розповіли в поліції.

Читайте такожУ Росії пасажирам електрички довелося висаджуватися стрибками в замет (відео)Зараз 53-річну жінку затримали. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує до восьми років в'язниці.

Раніше УНІАН писав, як у Києві зловмисники викрали пенсіонерку, щоб відібрати в неї квартиру.

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