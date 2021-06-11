Інцидент стався у Первомайському районі.

У Миколаївській області поліцейські розшукують дворічну дівчинку, яка гралася у дворі та зникла.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

"Встановлюється місцезнаходження Шевчук Олени Максимівни 2019 р.н., яка гралась біля двору будинку в с. Воєводське Первомайського району та зникла", - йдеться у повідомленні.

Дівчинка має світле кучерява волосся. Вона була одягнена у зелену кофту, штани темно-червоного кольору та рожеві тканеві капці.

Тих, хто може допомогти встановити місцезнаходження дівчинки або надати іншу корисну інформацію, просять терміново дзвонити 102, або повідомляти до відділення поліції № 1 Первомайського районного управління за тел.(05132) 3-04-99, (0512) 53-13-06.

Керівниця відділу комунікації поліції Миколаївській області Інна Парфьонова у коментарях відзначила, що точного часу зникнення дитини родичі назвати не можуть - вони не одразу помітили, що її немає. Дівчинку шукали кілька годин, а потім звернулися до поліції.

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Автор: Людмила Жерновська