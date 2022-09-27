У понад 50% закладів загальної середньої освіти - навчання дистанційне.

На Одещині очний формат навчання запроваджують майже 100 шкіл, в яких навчаються понад 29 тис. дітей.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, сьогодні питання освіти він обговорив з головами районних військових адміністрацій, міськими, селищними та сільськими головами.

"Заслухавши доповіді, враховуючи пріоритетність питання відновлення роботи сфери освіти в умовах воєнного стану, дав доручення до 15 жовтня вжити максимальних заходів щодо завершення робіт по обладнанню наявного фонду захисних споруд", - сказав Марченко.

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Також він доручив створити та облаштувати на території шкіл найпростіші укриття, провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу, особливо батьків, з метою залучення учнів до очного формату навчання.

В прес-службі Одеської ОВА уточнили, що наразі в регіоні 98 закладів освіти впроваджують очний формат навчання для 29 тис. 375 дітей.

Ще 204 заклади освіти забезпечують змішану форму навчання (поєднання очного та дистанційного режиму) для 44 тис. 899 осіб, а 386 шкіл - дистанційну форму для 192 тис. 847 учнів.

Таким чином, за словами директора Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександра Лончака, в регіоні у понад 50% закладів загальної середньої освіти навчання відбувається дистанційно.

"Додаткових зусиль потребує питання відновлення роботи і закладів дошкільної освіти. Лише 254 дитячих садочки відновили свою роботу: 86 садочків працюють в очному форматі для 5 тис. 580 вихованців, 150 - у змішаному форматі, надаючи послуги 10 830 дошкільнятам і 24 - у дистанційному режимі - 1819 вихованців", - сказав Лончак.

Як повідомляв УНІАН, у липні на Одещині 55% закладів освіти мали сховища, які можна використовувати у випадку повітряної тривоги.

Зазначимо, що у школах Одеської області з 1 вересня запровадили змішаний формат навчання. В області є школи, в яких укриття вже повністю готові до використання, але в більшості закладів наразі тривають або завершуються роботи з їх облаштування.

Також у школах міста будуть максимально скорочувати час перебування дітей.

Частину предметів буде винесено на дистанційне навчання. Очно будуть вивчати лише математику, іноземну і українську мови, українську літературу, фізику, хімію, історію України і ще декілька предметів.

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