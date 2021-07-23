В акваторію пляжів потрапила велика кількість поверхневих вод.

На пляжах Одеси морська вода не відповідає нормам через нечистоти, що потрапили в акваторію разом зі зливовими потоками.

Як повідомили журналістам у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, у зв'язку з проливними дощами, які пройшли в місті в ніч на 22 липня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, рекомендовано утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - сказано у повідомленні.

Читайте такожВ Одесі підтопило маршрутку: пасажири покидали салон уплав (відео)

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в ніч на 22 липня пройшла залпова злива, яка призвела до масштабного затоплення вулиць і будівель.

Співробітники ДСНС врятували із затопленого зливою приватного будинку п'ять осіб, серед яких 4-річна дитина.

Крім того, в Одесі розшукували чоловіка, який міг загинути під час зливи на узбережжі. Інформація про загиблу людину з'явилася в соціальних мережах. Також опублікували відео, на якому чоловіка несе потоком води. Судячи з відеозапису, він мертвий або без свідомості, оскільки не намагається протистояти стихії.

Пізніше стало відомо, що потерпілий госпіталізований в одну з міських клінічних лікарень.

Автор: Лариса Козова