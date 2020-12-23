Наказ про участь військових у похороні Кернеса скасовано.

У церемонії прощання з мером Харкова Геннадієм Кернесом не будуть брати участь президент, голова Верховної Ради та прем’єр-міністр.

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Це слідує з повідомлення на сайті Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Як зазначили в університеті, до церемонії прощання з Кернесом раніше відповідно до Статуту залучили близько 50 військових, оскільки на ній передбачалась участь керівництва країни – Президента, голови ВР або прем’єр-міністра. Однак участь в церемонії перших осіб держави не підтвердилась.

«Пізніше, коли стало відомо, що зазначені особи на поховання міського голови не прибудуть, наказ начальника Харківського гарнізону про участь військовослужбовців у церемонії було скасовано», - йдеться в повідомленні.

Кернес помер: подробиці смерті мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу - 17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.

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Автор: Дмитро Захаров