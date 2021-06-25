У центрі міста великих проблем з рухом автотранспорту не спостерігається.

На виїздах з Києва в п'ятницю ввечері утворилися затори напередодні триденних вихідних, пов'язаних зі святкуванням Дня Конституції України.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Велике скупчення транспорту на виїздах з міста також спровокували численні ДТП. Тягучки утворилися на проспекті Бажана в бік Борисполя, Харківському шосе, Броварському проспекті. Затор спостерігається в районі розв'язки на "Теремках", а також на проспекті Перемоги від "Святошина" до "Шулявської". На проспекті Бажана в бік виїзду з Києва сталися одразу три аварії.

У центральній частині Києва в п'ятницю ввечері великих перебоїв з рухом автотранспорту не спостерігається. Так само як і на мостових переходах через Дніпро - транспорт рухається вільно в обох напрямках. Втім на під'їзді до мосту Патона водіям доведеться постояти в тягучці на бульварі Дружби народів.

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Автор: Юрій Годован