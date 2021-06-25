На виїздах з Києва в п'ятницю ввечері утворилися затори напередодні триденних вихідних, пов'язаних зі святкуванням Дня Конституції України.
Про це свідчать дані сервісу Google Maps.
Велике скупчення транспорту на виїздах з міста також спровокували численні ДТП. Тягучки утворилися на проспекті Бажана в бік Борисполя, Харківському шосе, Броварському проспекті. Затор спостерігається в районі розв'язки на "Теремках", а також на проспекті Перемоги від "Святошина" до "Шулявської". На проспекті Бажана в бік виїзду з Києва сталися одразу три аварії.
У центральній частині Києва в п'ятницю ввечері великих перебоїв з рухом автотранспорту не спостерігається. Так само як і на мостових переходах через Дніпро - транспорт рухається вільно в обох напрямках. Втім на під'їзді до мосту Патона водіям доведеться постояти в тягучці на бульварі Дружби народів.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Вилетіли на тротуар і збили людей: у Львові водій Jeep не пропустив авто патрульних, що супроводжувало в лікарню хворого немовляти (фото, Відео)
- Машини перетворилися на купу металобрухту: на Миколаєві сталася масштабна ДТП, є загиблі (фото, відео)
- У Києві через ДТП авто відкинуло на тротуар: травмовано двох пішоходів (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram