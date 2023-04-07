Священнику оголосили підозру в хуліганстві.

Нещодавно на Житомирщині розгорівся скандал після того, як у селищі Іршанськ священник біля церкви Святої Покрови Української православної церкви Московського патріархату безпідставно застосував фізичну силу до двох підлітків – 12 і 15 років, вдаривши одного з них по голові. Історія отримала продовження.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України, за даними слідства, 2 квітня на зібранні релігійної громади біля вищеназваної церкви під час емоційного діалогу з прихожанами священнослужитель вдарив кулаком по потилиці 12-річного хлопчика, який стояв з прапором України. А 15-річного підлітка штовхнув у плече, чим завдав фізичного болю.

"Така поведінка викликала обурення громади. Відео інциденту поширили у мережі інтернет, що набуло значного суспільного резонансу", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

У прокуратурі зазначили, що священнику оголосили підозру у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Коростенського райуправління поліції.

Скандали за участю священників УПЦ МП

У Дніпрі затримали священнослужителя одного з храмів УПЦ МП. Чоловіка підозрюють у розбещенні власних неповнолітніх доньок. За даними прокуратури, насилля над дітьми почалося після смерті їх матері.

У Чернівцях попи УПЦ МП не пускали до храму тіло полеглого воїна. Мати бійця благала відспівати її сина, а священники забарикадувалися у приміщенні храму.

Крім того, на Хмельниччині нещодавно в одному з храмів УПЦ МП побили військового. На чоловіка накинулися віряни та священник. При цьому, за даними депутата Хмельницької міськради Олександра Василишина, піп УПЦ МП втік з України.

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