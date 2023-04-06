Він почав знущатися з дітей після смерті дружини.

У Дніпрі затримали священнослужителя одного з храмів УПЦ (МП) за розбещення двох неповнолітніх доньок.

За версією слідства, 47-річний чоловік тривалий час вчиняв розпусні дії відносно своїх дітей, повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області. Дітей вже опитали психологи, зараз вони знаходяться у лікарні

У обласній прокуратурі повідили, що насилля почалося після смерті його дружини. Дівчата 13 та 15 років розповіли про дії батька старшому брату, він одразу звернувся до поліції.

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Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Прокурор направив до суду клопотання про обрання священнослужителю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Насилля стосовно дітей - останні новини

Нагадаємо, що у січні в Київській області затримали жінку та чоловіка, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом маленьким дітям.

На Закарпатті викрили жінку, яка разом зі співмешканцем ґвалтувала доньку. Крім того, вони знімали насильство на відео.

У міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні повідомляли, що встановили факти сексуального насильства проти дітей з боку військових РФ під час війни.

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