На місці інциденту також були присутні правоохоронці.

Представники УПЦ МП знову потрапили в гучний скандал. Цього разу на Буковині попи не пускали до храму тіло загиблого захисника України.

Священик Чернівецької єпархії ПЦУ Віталій Мензак у коментарі виданню "Еспресо.Захід" розповів, що люди прийшли до храму, щоб провести в останню дорогу військового, а попи УПЦ МП забарикадувалися в храмі. Мати загиблого благала відспівати її сина. За словами Мензака, проти людей застосували сльозогінний газ.

При цьому на сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП у соцмережах заявили, що нібито храм штурмуватимуть, хоча в цей час під храмом знаходилася труна з воїном.

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Глава Горішнешеровецької ТГ Михайло Савчишин розповів, що попи УПЦ МП забарикадувалися в приміщенні церкви і нікого не впускали.

"Люди вже довгий час хочуть зайти в храм, але така ситуація, що не можуть потрапити. Станом на даний момент вдалося занести тіло воїна в храм, відбувається богослужіння", - зазначив Савчишин.

На місці інциденту також були присутні правоохоронці, але попи УПЦ МП не звертали на них увагу.

Побиття воїна у храмі УПЦ МП у Хмельницькому - що відомо

2 квітня в одному з храмів УПЦ МП в Хмельницькому піп та віряни побили військового. Свідки викликали в храм поліцію. Цього ж дня представники громади проголосували за перереєстрацію Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у підпорядкування ПЦУ.

4 квітня на позачерговій сесії Хмельницька міська рада ухвалила припинення користування УПЦ МП всіма земельними ділянками на території громади. За словами депутата Хмельницької міськради Олександра Василишина, піп УПЦ МП, який побив українського військового, втік з України.

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