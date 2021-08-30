На цей факт в суді вказали захисники обох підозрюваних - Олега Довбиша та Дмитра Кухарчука.

Національна поліція ще до рішення суду "взяла під варту" двох членів партії "Національний корпус" за участь в акції біля Офісу президента на вулиці Банковій, що відбулась 14 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ще до початку судового засідання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для учасника акції Олега Довбиша, яке розпочалося приблизно о 13:00, на сайті Нацполіції з’явилося повідомлення про те, що суд заарештував двох членів "Нацкорпусу", які брали участь у сутичках на Банковій.

Згодом, вже під час першого судового засідання, ця новина зникла із сайту. При спробі її відкрити висвітлюється напис "404. Сторінку не знайдено". На цей факт в суді вказали захисники обох підозрюваних. Вони вважають, що він свідчить про те, що в суді по суті виконали замовлення поліції, згодом взявши під варту обох підозрюваних Довбиша та Дмитра Кухарчука.

Акція "Нацкорпусу" на Банковій 14 серпня - що відомо

14 серпня біля Офісу президента на Банковій відбулася оголошена партією "Національний корпус" акція протесту під назвою "Зупинимо капітуляцію!", під час якої активісти вимагали від влади не допустити імплeментації так званої "фoрмули Штайнмаєра", проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, а також відновлення водопостачання в окуповaний Kрим.

Перед початком акції виникли сутички між учасниками акції та поліцейськими, які не пропустили активістів на Банкову у зв’язку з тим, що вони відмовились пройти перевірку на наявність небезпечних предметів. Активісти принесли шини та палили фаєри, а поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

У Нацполіції заявили, що внаслідок конфлікту постраждали семеро поліцейських та один нацгвардієць.

Пізніше в поліції повідомили, що правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників – жителів Черкащини, 1990 та 1984 років народження.

Сьогодні, 30 серпня, суд постановив взяти під варту на 60 діб Довбиша і Кухарчука, якого також підозрюють у побитті поліцейського. Довбишу інкримінують дії, передбачені ч.4 ст.296 Кримінального кодексу – хуліганство, вчинене групою осіб з використанням зброї або інших предметів заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

За цих двох членів "Нацкорпусу" хотіли поручитися письменник Василь Шкляр, екс-народний депутат Андрій Іллєнко та лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький. Проте суд не взяв це до уваги.

Автор: Дмитро Хилюк