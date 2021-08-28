Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом активним учасникам акції біля Офісу президента 14 серпня.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

Правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників – жителів Черкащини, 1990 та 1984 років народження.

Сьогодні, 28 серпня, слідчий поліції повідомив їм про підозру у хуліганстві, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

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14 серпня біля Офісу президента на Банковій відбулася оголошена партією "Національний корпус" акція протесту під назвою "Зупинимо капітуляцію!", під час якої організатори вимагали від влади не допустити імплeментації "фoрмули Штайнмаєра", проведення виборів на окупованих частинах Донбасу, а також подачі води в окуповaний Kрим.

Перед її початком виникли сутички між учасниками акції та поліцією, яка не пропустила учасників протесту на Банкову у зв’язку з тим, що вони відмовились пройти перевірку на вміст небезпечних предметів. Активісти принесли шини та палили фаєри, а поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

У Нацполіції заявили, що внаслідок конфлікту постраждали семеро поліцейських та один нацгвардієць.

Автор: Світлана Закелова