На думку нардепа, відрахування частини зарплати на накопичувальну пенсію під час війни буде для українців "надвеликим навантаженням".

Рішення про обовʼязкове відрахування 9% від зарплат українців на накопичувальну пенсію, скоріше за все, буде ухвалюватися вже після завершення війни. Про це сказав народний депутат України від партії "Слуга народу" Олег Дунда.

"Добровільна накопичувальна система існує, якщо я не помиляюся, з 2004 року. Є пенсійні фонди і пенсійні рахунки. Ті люди, які хочуть добровільно відкладати на накопичувальну систему, мають для того всі можливості. Стосовно обовʼязкового – я би зазначив, що навіть якщо такий проєкт буде розглядатися, то, скоріше за все, буде пропозиція відтермінувати його впровадження на після завершення війни", – заявив він в етері "Вечір.LIVE".

На думку нардепа, відрахування частини зарплати на накопичувальну пенсію – на додачу до існуючих податків – під час війни буде для українців "надвеликим навантаженням".

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"Звісно, на добровільних засадах це може навіть і зараз реалізується, але зобовʼязання, скоріше за все, навіть якщо будемо розглядати, то вже після війни", – резюмував Дунда.

Що передувало

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час пресконференції заявила, що майбутня пенсійна реформа буде передбачати обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію.

Такий відсоток відрахувань із зарплати в майбутньому дозволить українцю отримувати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. При цьому людина може робити і більші внески.

Міністр вважає, що перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи можуть початися вже в 2026 році.

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