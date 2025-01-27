Перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи можуть початися вже в 2026 році.

Майбутня пенсійна реформа буде передбачати обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію.

Таку заяву зробила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час пресконференції. Зазначається, що така доля відрахувань із зарплати в майбутньому дозволить людині отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя.

Водночас людина зможе добровільно відраховувати на накопичувальну пенсію і більший відсоток від заробітної плати.

Відео дня

Відомо, що урядовий законопроект про пенсійну реформу можуть внести до Ради вже у 2025 році. Міністерка вважає, що перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи можуть початися вже в 2026 році.

Пенсійна реформа в Україні

У 2025 році в Україні розпочнеться пенсійна реформа, що передбачено, зокрема, і вимогами Міжнародного валютного фонду. У меморандумі з МВФ сказано, що до кінця березня 2025 року Кабінет Міністрів планує подати до Верховної Ради проєкт закону, який заборонятиме будь-які зміни пенсійної системи поза пенсійним законодавством. Індексація стане єдиним механізмом підвищення пенсій.

Говорячи про майбутню реформу, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зауважила, що за задумом установи, для запровадження накопичувальної пенсійної системи необхідно розробити ефективну систему адміністрування.

"Кожен з нас, коли спрямовує певний ресурс, його частина іде на примноження, але певний відсоток завжди іде на адміністрування, тобто на зарплату фахівців, контроль тощо. І для зменшення цього адміністрування нам потрібно зробити якісні ІТ-сервіси", – пояснила вона.

Вас також можуть зацікавити новини: