Намети в метро під час тривоги: у столичному метрополітені пояснили, чи дозволено це

Їх можна приносити, але все ж закликають утриматися від використання великогабаритних речей.

В столичному метрополітені закликали за можливості замінити намет або надувний матрац на каремат і спальний мішок, бо тоді буде більше вільного простору для інших людей, які прийшли в укриття під час повітряної тривоги.

Про це йдеться в повідомленні в КП "Київський метрополітен" у Facebook. Тобто про заборону використання наметів не йдеться.

"Закликаємо утриматися від використання великогабаритних речей, зокрема наметів і надувних матраців, які можуть заважати та створювати незручності іншим людям", - сказано в повідомленні.

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Зазначають, що також на станцію метрополітені під час повітряної тривоги варто взяти:

теплі речі, ковдру або каремат, оскільки середня температура в укритті становить 17–18°C;

воду або теплий напій, необхідні ліки;

гігієнічні засоби (вологі та сухі серветки);

для тварин – пелюшки та пакетики.

Наголосили, що розміщуватися на платформі необхідно так, щоб залишилися вільні проходи до службових приміщень, санвузлів і поїздів (якщо тривогу оголосили під час руху поїздів).

В столичному метрополітені просять, за можливості, вибирати центральні станції – "Золоті ворота", "Площу Українських Героїв", "Майдан Незалежності" або "Хрещатик", бо там, як правило, менше людей.

Також нагадали, що колектив підприємства працює цілодобово і саме вночі, після зупинки руху поїздів, близько 700 працівників проводять ремонтні роботи: перевіряють системи безпеки, живлення й зв’язку, обслуговують та утримують тунелі.

Суперечки через намети у метро

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 червня 2026 року відбулася масована атака Росії, в метро як укриття спускалося багато людей. Було багато дискусій в соцмережах, чи доцільно дозволяти намети під час повітряної тривоги, чи все ж заборонити, аби всім вистачило місця.

У соцмережі Threads тоді частина людей писала, що не доцільно приносити намети у метро під час повітряної тривоги, бо вони забирають багато місця, але інша частина вважає, що люди мають відчувати комфорт, тому підтримують їх встановлення. Одна користувачка розповіла, що з хлопцем та подругами прийшли до метро через загрозу обстрілів цієї ночі, але не знайшли жодного місця не на проході. Вона зазначає, що коли їм вдалося втиснутися біля намету і подруги лягли, бо сидіти стільки часу дуже важко, то почули з намету поруч, що вони їм заважають.За її словами, вони відповіли, що метро це не 5-зірковий готель і всім треба зберегти життя під час тривоги.

Тоді речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп зазначала, що питання щодо заборони використання в метрополітені наметів під час нічної повітряної тривоги складне, але воно потребує обговорення й розв'язання.

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