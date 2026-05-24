Вщент згоріли ТРЦ та ринок: жахливі кадри Лук’янівки у Києві після нічної атаки (фото)

Під час масованої нічної атаки на Київ постраждали абсолютно всі райони столиці. Одні з найбільших руйнувань зафіксовані на Лук’янівці.

Так, внаслідок прямого влучання повністю знищено торгово-розважальний центр "Квадрат". На кадрах, що публікують у мережі, видно, що будівля ТРЦ повністю обгоріла, від неї фактично нічого не лишилось.

Під атакою вночі опинився і Лук'янівський ринок, який охопили пожежі. Від більшості кіосків нічого не залишилось.

Також внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок – частина будівлі обвалилась. Вибито вікна.

Крім того, пошкоджена станція метро "Лук'янівська" – частково зруйновано вхід у вестибюль.

Як повідомили у КМДА, станція "Лукʼянівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

Також внаслідок масованого обстрілу столиці також тимчасово буде зачинено вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик".

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"В результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс Укрпошти на Майдані. Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати – значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей", – написав він у Facebook.

Також пошкоджено Національний музей "Чорнобиль" на Подолі.

Атака на Україну - що відомо

Усю ніч проти 24 травня російські окупанти атакували Київ та область, внаслідок чого у місті сталися пожежі та зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків. Постраждали всі райони міста.

Наразі відомо про двох загиблих та понад 2 десятки постраждалих.

Також внаслідок атаки є ушкодження на Київщині. Загинули двоє людей, постраждало 9 осіб.

