Головного консультанта департаменту з питань гуманітарної політики офісу президента звинувачують у нападі на 12-річну дівчинку.
Читайте такожСтало відомо, як в умовах карантину святкуватимуть Великдень у ЛьвовіПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Анна Маляревич заявила, що сусід напав на її 12-річну дочку на дитячому майданчику.
За її словами, дівчинка грала з подругами, коли чоловік схопив її за куртку і почав на неї кричати.
Сам Олександр Гонтарук каже, що рознімав дітей і захищав 8-річного сина від нападу. З'ясувалося, що чоловік працює в офісі президента.
Він запевняє, що його 8-річного сина почали ображати. Чоловік визнає, що після цього тріпав дівчинку, але каже, що в цей момент просив її припинити цькування сина і погрожував викликати поліцію.
Мати дівчинки вчинок сусіда називає нападом і заявляє, що на відео відображена гра дітей. Обидві сім'ї звернулися в поліцію.
Зазначається, що перед виходом сюжету в ефір обидві сторони конфлікту повідомили ТСН, що змогли все вирішити між собою.
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