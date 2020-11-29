Вчора невідомий у прямому ефірі напав на журналістку телеканалу, вибив у неї із рук мікрофон і свічку, а також почав штовхати дівчину.

Печерське управління поліції Києва розпочало кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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Як повідомила сьогодні прес-служба столичної поліції, вчора о 16:40 павоохоронцям надійшло повідомлення від представників ЗМІ про те, що в парку Слави невідомий чоловік перешкоджав роботі знімальної групи.

"На місці події поліцейські з’ясували, що під час знімання сюжету біля Національного музею Голодомору-геноциду до кореспондентки одного із телеканалів підбіг невідомий та вибив мікрофон із рук. Після вчинення протиправних дій чоловік втік. Правоохоронці задокументували подію, провели ряд необхідних першочергових слідчих дій, поспілкувалися зі свідками та вилучили записи з камер відеонагляду", - йдеться в повідомленні.

Справу відкрито за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу, санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють особу правопорушника.

Як повідомляє 112.ua, на церемонії вшанування пам'яті жертв голодоморів, яка пройшла в Києві 28 листопада, невідомий у прямому ефірі напав на журналістку телеканалу NewsOne Віолетту Товкес.

Кореспондентка розповідала, як проходять заходи з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. О 16:03 до неї підійшов чоловік у масці, вибив з рук мікрофон і свічку, а також почав штовхати дівчину. При цьому він емоційно щось покричав і пішов геть.

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Автор: Юлія Петриченко