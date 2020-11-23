ЗМІ зауважують, що рішення уряду можуть обернутися для країни найсильнішої рецесією за десятиліття, увергнути в бідність дев'ять мільйонів українців.

Проваливши підготовку до другої хвилі COVID-19 і розтративши відповідний Фонд, Кабінет міністрів України приймає сумнівні заходи, основне навантаження по яких доводиться на Міністерство внутрішніх справ.

Про це йдеться в статті «Локдаун вихідного дня або черговий «фейл» уряду Шмигаль: чому боротьбу з COVID «тягне» МВС?», опублікованій виданням «Апостроф».

«Лікарні не готові до натиску інфекції, «антікоронавірусний фонд», схоже, благополучно розпиляли. Замість підготовки стратегії боротьби із захворюваністю посеред другої хвилі уряд спішно приймає два сумнівні заходи: превентивний локдаун вихідного дня і закриття лікарень. Карантин вихідного дня результат не дає - захворюваність росте кожен день. Побачивши, що час безнадійно втрачено, в уряді Шмигаль вмили руки і скинули все на силовиків з МВС - мовляв, Аваков, як непотоплюваний міністр, повинен витримати будь-який удар В черговий раз Кабмін продемонстрував неготовність вирішувати масштабні проблеми, які потребують стратегічного підходу», - йдеться в публікації.

Автор також вказує, що такі рішення уряду можуть обернутися для країни найсильнішої рецесією за десятиліття, увергнути в бідність дев'ять мільйонів українців.

«З початку пандемії більше 80% українських домогосподарств втратили доходи, а в більш 40% сімей один член сім'ї втратив роботу. І що відбувається? 11 листопада - Кабмін приймає локдаун вихідного дня - відчайдушна спроба зобразити діяльність, безглуздий «компроміс», єдиний ефект від якого - нищівний удар по підприємцях середнього бізнесу і небезпечне розхитування настрою в суспільстві», - зазначає він.

У статті також зазначається психологічна неготовність українців до таких заходів: «Такі урядові експерименти взагалі можуть обернутися масштабними протестами, в яких не тільки COVID розгуляється - заворушення самі по собі небезпечні, оскільки вони неконтрольовані. Згадаймо ту ж паніку в Нових Санжарах в зв'язку з розміщенням на карантин прибули з Китаю співгромадян - оперативне реагування силовиків в таких ситуація необхідно, так як може врятувати і здоров'я, і життя», - підкреслює він.

Разом з тим, заходи щодо посилення безпеки силовиків, як і медиків, уряд так і не прийняв.

«Підвищувати безпеку роботи силовиків в Кабміні поки не мають наміру і заслужену доплату поліцейським прем'єр-міністр Шмигаль так і не виділив. Але ж співробітники МВС - це друга після лікарів категорія, яка лідирує за захворюваністю через регулярного контакту з інфікованими. І завдання по нагляду за дотриманням закону про штрафи за відсутність маски в громадських місцях - невдячне, та й психологічно нелегке - частина населення все ще впевнена, що «все це витівки корупціонерів, що зажерлися», а не пандемія. І хоч в цілому, вимоги до носіння маски цілком розумні, тільки ось вона згасає на фоні повного провалу з підготовкою тих же лікарень», - підсумував автор.

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Автор: УНІАН