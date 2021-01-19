Студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації після з 25 січня можуть продовжити навчання у змішаному форматі або очно.

Міністерство освіти і науки рекомендує вишам самостійно вирішувати, коли та в якій формі організовувати навчання студенів після посиленого карантину.

Читайте такожУ МОН розповіли, чи повернутися учні 9 та 11 класів за партії після локдаунуПро це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав у своєму Telegram-каналі.

"Позиція МОН наступна: за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно. Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання", - зазначив Шкарлет.

Водночас він підкреслив, що низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів.

Посилений карантин в Україні

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно.

16 січня Шкарлет заявив, що учні молодших класів шкіл після завершення посиленого карантину зможуть повернутися до повноформатного навчання.

Сьогодні, 19 січня, міністр заявив, що учні випускних класів після завершення посиленого карантину повернуться до змішаної форми навчання. Також міністр зазначив, що порушуватиме питання, аби в областях, де показники захворюваності на СOVID-19 контрольовані, учні 9-х та 11-х класів повернулися за парти.

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Автор: Леся Лещенко