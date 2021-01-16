Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що ухвалення остаточних рішень з цього питання не залежить від нього особисто.

Міністр освіти України Сергій Шкарлет розраховує, що після локдауну молодші школярі зможуть повернутися до повноформатного навчання, а старші - за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації перейдуть до змішаної форми.

Про це йдеться у його дописі в Telegram-каналі.

Читайте такожСтепанов заявив про зростання кількості хворих на COVID-19 серед дітей

«Запитання, яке найчастіше чую протягом останнього тижня, звучить приблизно так: «Чи повернуться діти до шкіл і коли це станеться?» Особливо воно актуальне для батьків учнів 1-4 класів, які зараз опинилися у складній ситуації вибору між роботою та потребою допомагати дітям із навчанням», - зазначив міністр.

Шкарлет вважає, принаймні молодші класи після завершення посилених карантинних обмежень зможуть повернутися до повноформатного навчання. Щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою.

«На жаль, ухвалення остаточних рішень з окресленого питання не залежить від однієї особи - міністра освіти і науки або міністра охорони здоров’я», - зауважив він.

Шкарлет наголосив, що він цілком поділяє позицію та прислухається до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні.

«Саме тому МОН та МОЗ перебувають у постійній комунікації. Щиро сподіваюсь, що найближчим часом статистика захворюваності на COVID-19 та спроможність медичної системи стримувати епідемічні хвилі все-таки дозволять нам рекомендувати місцевій владі частково повертати дітей до звичного формату навчання. Як скоро це станеться, залежить від кожного з нас та нашої сумлінності під час дотримання карантинних вимог», - підкреслив він.

Також Шкарлет додав, що про перебіг перемовин і консультацій із вищезазначеного питання інформуватиме надалі.

Карантин в Україні: навчання у школах

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень з собою).

Також не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Забороняється відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Водночас працює громадський транспорт.

13 січня міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з пропозицією під час посиленого карантину дозволити навчання в молодшій школі.

Також голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан виступив за те, щоб дітям до 10 років дозволили відвідувати навчальні заклади в умовах жорсткого карантину.

15 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що учнів молодшої школи не будуть повертати до звичайного навчання під час локдауну.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров