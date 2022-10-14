Рішення щодо формату навчання пов'язане із посиленою загрозою повторних ракетних обстрілів України з боку РФ.

Усі заклади освіти Київської області через посилену загрозу ракетних обстрілів наступного тижня продовжать працювати дистанційно, водночас у Києві будуть доступні і онлайн, і офлайн форми навчання.

Про це йдеться у повідомленнях Київської ОВА та КМДА.

"Наступного тижня, із 17 до 21 жовтня, заклади освіти Київської області продовжать працювати в дистанційному режимі. Таке рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області 13 жовтня. Воно обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів з боку Російської Федерації", – заявили у КОВА.

Відео дня

У військовій адміністрації Київщини уточнили, що йдеться про всі освітні заклади будь-яких форм власності – загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

"Про зміни в навчальному процесі буде поінформовано додатково. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки. Бережіть себе та близьких!" – закликали у Київській ОВА.

Навчальні заклади Києва з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі. Будуть доступні і онлайн, і офлайн форми навчання. Ці зміни застосовуються до закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

"Ті, хто ходив раніше у школи, садочки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Проте ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступний тиждень ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно", – пояснили у КМДА.

У столичній мерії зазначили, що заклади освіти працюватимуть офлайн. Однак чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки.

Ракетні удари Росії по Києву

10 жовтня 2022 року під час масованого ракетного удару по Україні Росія обстріляла декілька районів Києва та області. Під потужний обстріл потрапив центр Києва.

Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки російських окупантів у столиці зазнали пошкоджень різного ступеню 45 житлових будинків, 6 закладів освіти, 5 об'єктів критичної інфраструктури, 6 закладів культури, 2 адміністративні будівлі, 2 заклади адміністративної сфери та 5 закладів охорони здоров'я.

Під час удару було пошкоджено жовтий та червоний корпуси Київського університету імені Тараса Шевченка, а також будівлю бібліотеки імені Максимовича.

Вас також можуть зацікавити новини: