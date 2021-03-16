32% випускників хотіли б вчитися у престижних українських вишах.

Кожен п’ятий випускник в Україні націлений навчатися тільки в закордонних закладах вищої освіти.

Про це свідчать результати дослідження про оцінку настроїв населення щодо нинішнього стану освіти в Україні, яке презентували під час прес-конференції в УНІАН виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко та доктор соціологічних наук Олександр Шульга.

"Кожен 5-й респондент в Україні говорить про те, що він хоче навчатися виключно за кордоном... 32% говорять про те, що хотіли б вчитися у престижних українських вишах. І ще 30% вважають, що вибираючи між поганим закордонним вишем і хорошим українським, готові обирати хороший український", - зазначив Денисенко.

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Водночас, за його словами, 20% заявили, що не знають, хочуть вони навчатися чи ні.

"На запитання, чи є вища освіта запорукою успіху, 65% українців вважають, що так. Найбільш песимістично налаштована молодь. Тобто серед молоді лише 55% вважають, що вища освіта є запорукою успіху", - розповів Денисенко.

За його словами, на запитання, що ж таке вища освіта в розумінні українців, 61% заявили, що це перш за все, це знайомства і зв’язки на майбутнє, 49% респондентів вважають, що у суспільстві склався певний стереотип щодо того, що освіта є запорукою успіху. Стільки ж (49%) зазначають, що університет дає змогу спробувати заснувати власний бізнес з мінімальним ризиком.

"45% вважає, що крім вишу, треба отримати певний фах... 60% вважає, що предмет "Профорієнтація" вирішить проблему вибору професії", - зазначив директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

За його словами, пропонується ввести такий предмет в школі.

"Якісна освіта для більшості нашого населення (63%) – це вмотивована дитина, яка хоче і вміє навчатися, тобто "вчитися, щоб вчитися", - сказав Шульга. Водночас, за його словами, лише 49% відповіли, що для них якість освіти, – це коли дитина вчиться розв'язувати практичні проблеми. Оцінки ж у школі доволі слабко корелюються з поняттям якісної освіти. Хороша оцінка важлива для 37% українців.

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За результатами опитування, 71% респондентів вважають, що хороша освіта для більшості дорослих українців зводиться до того, чи добре написаний підручник, чи цікавий, доступний та змістовний навчальний матеріал. Лише 33% вважають, що потрібне сучасне обладнання, 22% респондентів висловилися за інноваційні методи у викладанні.

Крім того, згідно з результатами дослідження, майже три чверті (72%) громадян вважають, що запровадження дистанційних інструментів і методів навчання у 2020-2021 роках частково або відчутно знизило якість шкільної освіти. У протилежному упевнені лише 9% респондентів. Стільки ж вважають, що за цей час нічого не змінилося.

Що відомо про опитування

Опитування проведено 25 лютого - 4 березня Українським інститутом майбутнього разом з "Нью Імідж Маркетинг Груп" методом онлайн по структурованій анкеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань "Lemur". Географія дослідження: Україна (національний проект). Обсяг вибірки - 1 тис. 353 осіб. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 3,5%.

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Автор: Леся Лещенко