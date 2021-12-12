У Луцьку водій легковика, втікаючи від поліцейських, збив чотирьох пішоходів, серед яких дитина.
Як повідомляють "Волинські новини" із посиланням на прес-службу обласного главку поліції, аварія сталася сьогодні близько 15:00 на проспекті Соборності.
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Автомобіль Renault Megane, втікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину регульованим пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Водій та пасажири намагались залишити місце ДТП.
Травми різного ступеня тяжкості отримали 5 осіб, серед них – дитина, яку госпіталізували.
На місці працювало 6 бригад швидкої допомоги. Постраждалих доставили до лікарень.
На місці події працюють слідчі.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі дуже п'яний водій на Toyota під час втечі від поліції протаранив три припарковані автомобілі.
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