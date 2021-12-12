Загалом внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, серед яких дитина.

У Луцьку водій легковика, втікаючи від поліцейських, збив чотирьох пішоходів, серед яких дитина.

Як повідомляють "Волинські новини" із посиланням на прес-службу обласного главку поліції, аварія сталася сьогодні близько 15:00 на проспекті Соборності.

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Автомобіль Renault Megane, втікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину регульованим пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Водій та пасажири намагались залишити місце ДТП.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 5 осіб, серед них – дитина, яку госпіталізували.

На місці працювало 6 бригад швидкої допомоги. Постраждалих доставили до лікарень.

На місці події працюють слідчі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі дуже п'яний водій на Toyota під час втечі від поліції протаранив три припарковані автомобілі.

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Автор: Вікторія Токарєва