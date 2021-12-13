Поліцейські у Луцьку затримали неповнолітнього водія, який скоїв резонансну аварію на проспекті Соборності, в’їхавши у пішоходів на "зебрі".
Про це повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
ДТП трапилась 12 грудня, близько 14-ї години, на проспекті Соборності. 16-річний водій Renault Megane тікав від екіпажу патрульних, ігноруючи вимогу про зупинку. Відтак, автівка промчала на червоне світло та в’їхала у людей, які переходили дорогу.
Після цього авто врізалося у дерево на перехресті з вулицею Чорновола. Водій та двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали.
Читайте такожВід удару автівки єпископу майже відірвало ногу: з'явились подробиці смертельної ДТП у ЛуцькуВнаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні. Ще четверо жінок отримали забої та переломи. Після надання медичної допомоги їх не госпіталізовували.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри.
У поліції наголошують, що за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.
16-річний затриманий і його пасажири навчаються на 1 курсі Луцького вищого професійного училища. Сім’ї винуватця та його неповнолітніх пасажирів на обліках служби у справах дітей не перебувають.
Як повідомляв УНІАН, у мережі опублікували відео, на якому зображений момент дорожньо-транспортної пригоди у Луцьку.
Пізніше у поліції повідомили, що в автомобілі, що збив декількох пішоходів у центрі Луцька, перебували троє підлітків, втечу від патрульних вони знімали під музику на відео та оприлюднили у соцмережах.
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