Для продовження статусу інвалідності чи оновлення індивідуальної програми реабілітації потрібно звертатися до свого лікаря.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про цілі проведення оцінювання експертними командами, серед яких не лише інвалідність. Про це повідомляється в Telegram-каналі МОЗ.

Зазначається, що постановою Кабінету міністрів України від 15 листопада №1338 було затверджено нові підходи до процесу оцінювання повсякденного функціонування особи, які впроваджуються з 1 січня 2025 року.

Ця реформа передбачає впровадження електронного направлення до експертної команди з оцінювання.

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"Завдяки електронній системі шлях пацієнта до отримання рішення стане коротшим. Також спрощуються важливі для багатьох процедури: встановлення або продовження інвалідності, оновлення індивідуальної програми реабілітації (ІПР)", - йдеться у повідомленні.

Стосовно того, як діяти у 2025 році, у міністерстві пояснили, що для продовження статусу інвалідності чи оновлення ІПР потрібно звертатися до свого лікаря. Він створить електронне направлення до експертної команди.

Для визначення потреби в допоміжних засобах реабілітації (ДЗР) можна звернутися не лише на оцінювання повсякденного функціонування особи - ДРЗ можуть бути призначені мультидисциплінарною реабілітаційною командою також у рамках отримання реабілітації у сфері охорони здоров'я або військово-лікарською комісією під час проведення експертизи для військовослужбовців.

Водночас для дітей ДРЗ як і раніше призначає лікарсько-консультативна комісія, додали у МОЗ:

"Для подовження тимчасової непрацездатності, потреби в догляді та соціальних послугах та з іншими цілями лікар також направить вас на оцінювання експертними командами".

Отримання інвалідності - останні новини

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та його заступниця Марія Карчевич розповіли, що за новими правилами лягати до стаціонару для отримання інвалідності не доведеться. Водночас на дообстеження людину скеровуватимуть лише раз.

Ляшко підкреслив, що нині ключове завдання МОЗ - знайти "золоту середину", аби люди, які мають отримати групу інвалідності, мали можливість зробити це у визначений законом термін.

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