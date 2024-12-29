Правоохоронні органи передали вже понад 2000 справ про сумнівну інвалідність.

Після низки корупційних скандалів навколо фальшивих інвалідностей, що призвели до ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), в Україні розглядають справи про сумнівні висновки щодо встановлення інвалідності.

Як повідомив в етері телемарафону очільник Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко, правоохоронні органи вже передали МОЗ провадження про сумнівну інвалідність. Йдеться про понад 2000 справ.

"Майже тисячу ми вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 – викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК", – додав Ляшко.

Відео дня

Він зауважив, що цей процес доводить – "все рано чи пізно стає очевидним". Міністр закликав лікарів у експертних групах, які встановлюватимуть інвалідність замість МСЕК, працювати в рамках правового поля.

Ліквідація МСЕК в Україні

Після низки корупційних скандалів та великої кількості фейкових інвалідностей було ухвалено рішення про ліквідацію МСЕК. Міністерство охорони здоров'я звільнило керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівників профільного департаменту, який відповідає за координацію її діяльності. Тоді премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що МСЕК в країні замінить "цифрова, прозора, європейська модель".

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко запевнив, що висновки, довідки і документи, які МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони і надалі будуть підставою для отримання всіх соціальних гарантій, прав, пільг, пенсій, компенсацій та інших виплат, які передбачені законодавством.

Водночас очільник МОЗ додав, що це не стосуватиметься категорій, яких рішенням РНБО визнано такими, щодо яких потрібно провести переогляд.

Вас також можуть зацікавити новини: