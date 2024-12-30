Людину зможуть відправити на дообстеження для прийняття рішення – але не більше одного разу.

За новими правилами, лягати в стаціонар для отримання інвалідності не буде потрібно. При цьому на дообстеження людину скеровуватимуть лише один раз.

Як тепер усе відбуватиметься, у коментарі РБК-Україна розповіли міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і його заступниця Марія Карчевич. Зазначається, що раніше для встановлення інвалідності від пацієнта вимагали виписки зі стаціонару – часто кілька на рік. Тепер же список документів, які потрібно підготувати людині, буде чітко врегульованим.

"За розглядом тих справ, які у нас були - зараз у нас чітко врегульовані постановою Кабінету міністрів України перелік документів, які треба буде подати пацієнту. І це якраз буде дивитися адміністратор – чи є всі документи в наявності", – пояснив очільник МОЗ.

Відео дня

Ляшко зауважив, що людину зможуть відправити на дообстеження для прийняття рішення – але не більше одного разу. Такий механізм втілять для того, щоб "пацієнт не ходив по колу":

"Тут ми вирішуємо два питання: купували інвалідність ті, кому вона не була потрібна. І не ставили інвалідність тим, кому потрібно".

Він акцентував, що наразі ключова задача Міністерства охорони здоровʼя – знайти "золоту середину", аби люди, які мають отримати групу інвалідності, малим можливість зробити це у визначений законом термін.

Водночас заступниця міністра Марія Карчевич каже, що для оцінювання лягати в стаціонар пацієнтам не доведеться. Крім того, з 1 січня буде надано право і можливість скеровувати людину на оцінювання головам ВЛК.

"Це дуже важливо для військовослужбовців, щоб їм спростити процедуру і маршрут. Тобто якщо є всі критерії, то спрямувати зможе і голова ВЛК", – пояснила вона.

Проте таке нововведення стосується саме військовослужбовців, а не військовозобовʼязаних громадян і ВЛК, які вони проходять під час призову. Це регулюється наказом МОЗ №402.

Оформлення інвалідності в Україні

Після гучних корупційних скандалів в Україну було ліквідовано МСЕК. 30 грудня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Замість МСЕК працюватимуть експертні команди, які й оцінюватимуть стан людини. Вони складатимуться з практикуючих лікарів.

Очільник Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів, що правоохоронні органи вже передали МОЗ провадження про сумнівну інвалідність. Йдеться про понад 2000 справ. Вже 188 особам було скасовано інвалідність, 388 – викликано до профільного науково-дослідного інституту для переогляду.

Водночас висновки, довідки і документи, які видавали МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для отримання всіх соціальних гарантій, прав, пільг, пенсій, компенсацій та інших виплат, які передбачені законодавством. Але це не стосується тих осіб, які, за рішенням РНБО, мають бути перевірені.

Вас також можуть зацікавити новини: