В управлінні міськради стверджують, що скульптура не несе ідеологічного навантаження, тож не підпадає під закон про декомунізацію.

У Львові не демонтуватимуть скульптурну композицію «Космонавтика», встановлену нібито на честь радянської космонавтки, а нині депутата Держдуми РФ від партії «Єдина Росія», яка проголосувала за анексію Криму Валентини Терешкової.

Читайте такожУ Львові відкрився Музей модернізму (фоторепортаж, відео)Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко-Швець, коментуючи звернення львів’янина Володимира Козія, у якому він вимагає демонтувати вказаний пам’ятник.

«У зверненні йдеться про скульптурну композицію, не пам’ятник, «Космонавтика» від 1983 року, автори якої – львівський скульптор Роман Романович та архітектор Анатолій Шокур. Композиція не несе ідеологічного навантаження, це не пам'ятник Терешковій, та не підпадає під закон про декомунізацію. Це добрий зразок скульптурної пластики 80-х років ХХ століття. Встановлений був саме там, бо колись ця вулиця носила назву Терешкової», - пояснила Онищенко-Швець.

Що відомо про пам’ятник космонавту у Львові

Пам’ятник космонавту був встановлений у 80-х роках ХХ століття у сквері на вулиці Виговського (колишня назва – Терешкової) у Львові. Скульптура складається із трьох променів-зірок та людини у скафандрі. Оскільки пам'ятник ідеологічно нейтральний, то у 1990-х роках його так і не було демонтовано.

Питання про демонтаж цієї скульптури кілька разів піднімали у 2015 та 2017 роках. Тоді його навіть хотіли перевезти у Ярославль (РФ), звідки родом Терешкова. Проте далі розмов справа так і не зрушила з місця.

Валентина Терешкова – не лише перша в світі жінка-космонавт, а й депутат Державної думи РФ від партії «Єдина Росія», яка у 2014 році проголосувала за анексію Криму та низку дотичних до цього законів.

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Автор: Мирослава Бзікадзе