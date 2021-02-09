На 8 в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій облаштували пункти обігріву для водіїв у місцях відстою великогабаритного транспорту.
Читайте такожКиївський сніг перевірили на нітрати: оприлюднено несподівані результати (відео)Про це повідомляють у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.
Районні державні адміністрації забезпечують пункти обігріву їжею, чаєм, печивом, тож у наметах водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти.
Пункти обігріву розташовані на в’їздах до міста за напрямками: Обухів-Дніпро, Одеса, Бориспіль-Харків, Вишгород-Овруч, Ірпінь-Ковель, Житомир, Кільцева об’їзна дорога (Жулянський шляхопровід), Бровари-Чернігів.
У КМДА нагадали, що у столиці продовжує діяти заборона на в'їзд великогабаритного транспорту до міста. Таке обмеження діятиме до покращення погодних умов.
Негода у Києві
- Сьогодні вночі у Києві очікується посилення снігопаду. За прогнозами синоптиків, до ранку в столиці випаде 10-12 см снігу. Киян наполегливо просять не використовувати власний транспорт.
- Наразі в столиці працює 462 одиниці спецтехніки та 540 працівників у складі бригад з ручного прибирання.
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