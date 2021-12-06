Чоловік та жінка вихвалялися тим, що ненавидять українську мову, а водій таксі зафіксував усе на відеореєстратор.

У Києві таксист відмовився везти проросійських пасажирів, які заявили, що ненавидять українську мову. Спочатку з такою заявою вирішила "виступити" жінка, а після цього з лайливими погрозами "відзначився" й її супутник. Пасажири влаштували скандал.

Увесь інцидент потрапив на відео, його опублікували у Telegram-каналі "Реальний Київ".

Так, у машину сіли чоловік та жінка. Пасажирка почала чіплятися до водія з питаннями про мову, а потім заявила, що ненавидить українську. Таксист відреагував дуже швидко. Він зупинив машину та сказав, що на цьому поїздка закінчилася й він не буде їх везти.

Жінка обурилася такою позицію, до розмови приєднався її супутник, який сидів біля водія. Він почав казати, що вже заплатив за поїздку, проте таксист зазначив, що поверне частину коштів. Пасажира це розізлило, спочатку він рахував гроші та намагався зрозуміти, чи не намагаються його надурити. А потім він почав голосно кричати та лаятися.

"Ти розмовляй зі мною російською... Ти хочеш зі мною як розібратися? Дзвони своїм шефам.. Ти що, хамло?... Ти зараз потухнеш... Тебе що, мова не влаштовує? Я народився у Києві, а ти де родився?... Приїхало сюди й наворачує! Я йому до рота зараз засуну (гроші - УНІАН)", - казав агресивний пасажир, вдаючись до лайки та погроз.

Читайте такожКиянку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з IT-компаніїПісля того, як чоловік та жінка декілька разів називали водія образливими словами, вони усе ж вирішили погодитися вийти з машини. Позиція таксиста протягом усієї розмови була твердою, проте ввічливою. Він казав, що не хоче сваритися та готовий повернути кошти, проте везти людей, які ненавидять українську, він не буде.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що власник кафе у Харкові назвав україномовних "рагулями". Чоловік відмовився переходити на державну мову, обслуговуючи відвідувачів, тому що йому "незручно".

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Автор: Поліна Кузенко