Чоловік відмовився переходити на державну мову, обслуговуючи відвідувачів, тому що йому "незручно".

У Харкові, де ще не забули, як співробітник кафе відмовився переходити на українську мову під час спілкування з клієнтами, спалахнув новий мовний скандал.

Про цей інцидент повідомив на своєму YouTube-каналі активіст Сергій Стерненко.

Блогер не вказав адресу закладу, але, судячи з опублікованого ним фото, це кафе "7 ЧБРК".

Конфлікт на мовному ґрунті розгорівся між співвласником і працівником кафе Олександром та відвідувачем на ім'я Владислав, який вимагав у першого обслуговувати його державною мовою.

"Чому мене зобов'язують говорити українською? Чому не китайською? Мій лексикон українською нижчий, ніж російською. Російською мені спілкуватися зручніше ... Я виріс в російськомовному середовищі. Мені незручно ... Я не хочу проводити насильство над собою. Я краще буду англійською", - так аргументував свою позицію власник закладу.

Читайте також"В п * зду їдь": у Харкові продавчиня відмовилась обслуговувати жінку, яка спілкувалася українською мовою (відео)Крім того, він назвав тих, хто вимагає від нього говорити українською, "рагулями", назвавши це "своїм особистим ставленням як громадянина".

"Ці товариші, яких я назвав рагулями, вони дуже люблять розповідати і звинувачувати, що вони такі бідні, нещасні або, не дай Бог, ми перетворюємося на совок. Методи, якими вони діють, нав'язування ідеології, методів комунікації, будь-яких інших взаємодій, вони совкові, просто махрові. Я знаю, про що кажу, я трошки пожив у цивілізованій країні. Далеко, за тисячі кілометрів звідси ... А у нас це довбаний колгосп, кінчений совок в найгіршому його прояві", - говорить Олександр.

Водночас, автор запису стверджує, що інший співвласник кафе перед ним вибачився за свого колегу і визнав його неправоту.

На жаль, це не перший українофобський скандал у Харкові. Раніше УНІАН повідомляв про студентку, яка образила українську мову за те, що вона змушена писати на ньому свою курсову роботу.

Автор: Станіслав Кожемякін